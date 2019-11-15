كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العراق: إصابات في صفوف المتظاهرين وسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون عراقيون، اليوم الجمعة، عن وجود إصابات خلال تفريق قوات الأمن لتظاهرات وسط بغداد بالذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين أصيب عشرات آخرون بالرصاص وحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأسقط متظاهرون الكتل الخرسانية المحيطة بساحة الخلاني، وشرعوا في الدخول إليها، وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع. في غضون ذلك، تجمع الآلاف في ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، للمشاركة في تظاهرات "جمعة الصمود" ضد الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وموالاة إيران، وانتشرت القوات الأمنية بشكل كثيف، في محافظة الديوانية، حول المؤسسات والمقار الحزبية لحمايتها، عقب امتلاء شوارع المحافظة بالمتظاهرين. Advertisements أما في محافظة البصرة، فقد فرضت القوات الأمنية طوقا حول ساحة البحرية، التي يتوافد إليها المتظاهرون بأعداد كبيرة، للتنديد بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي في البلاد.