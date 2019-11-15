كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الجامعة الصينية في هونج كونج يهدد المتظاهرين غير الطلاب ويطالبهم بالمغادرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد رئيس الجامعة الصينية في هونج كونج، التي تحصن فيها المحتجون المناهضون للحكومة وجعلوها قلعة مكتظة بقنابل البنزين والأقواس والسهام، اليوم الجمعة، بطلب "مساعدة" ما لم يغادر جميع من هم من غير الطلاب.

لكن العديد منهم غادروا بالفعل بعد أن سمح بعضهم بإعادة فتح جزئي للطريق السريع الرئيسي بجوار الحرم الجامعي، والذي أغلقه حطام الاحتجاج، مما يشير إلى وجود اختلافات في الرأي في حركة كانت بلا قيادة إلى حد كبير في أكثر من خمسة أشهر من الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان.

تمت مناقشة هذا القرار من قبل الطلاب في وقت لاحق من اليوم، وبدأوا في سد الطريق مرة أخرى، مما أدى إلى مزيد من الفوضى خلال ساعة الذروة الليلية يوم الجمعة.

وشهد الحرم الجامعي في منطقة جبلية اشتباكات هذا الأسبوع، حيث قام المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية بإلقاء القنابل الحارقة على الشرطة وعلى طريق تولو السريع الذي يربط المناطق الريفية الجديدة إلى حد كبير بشبه جزيرة كولون بالجنوب وجزيرة هونج كونج خارجها.

أُعيد فتح الطريق السريع جزئيًا، اليوم الجمعة، لكن نفق كروس هاربور، خارج جامعة الفنون التطبيقية المحصورة حيث مارس المحتجون إطلاق الأقواس والسهام ورمي القنابل الحارقة في حوض سباحة نصف فارغ، ظل مغلقًا.

وقال طالب ذكر اسمه تشونج (18 عاما) لوكالة "رويترز": "أشعر بخيبة أمل إزاء قرار إعادة فتح طريق تولو السريع وهذا ليس بإجماعنا".

وأضاف: "كنت نائمًا عندما عقدت اجتماعات مغلقة. كنت قلقًا وخائفًا بعد أن أدركت ما حدث وغادر معظم المحتجين. كنت قلقًا من اقتحام الشرطة مرة أخرى لأنه لم يتبق سوى عدد قليل من الناس. لقد ذهب بعض المتظاهرين من الخارج إلى أبعد الحدود".

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قام الطلاب والمتظاهرون بالتحصن في خمسة جامعات على الأقل بعد أربعة أيام من أسوأ أعمال عنف في المستعمرة البريطانية السابقة منذ عقود.

الطلاب الباقون يتجولون على الجسر فوق طريق تولو السريع، وأعلام الحرية على غرار القراصنة السوداء تطير من مراكز المراقبة. وهناك عدد قليل على السلالم مع مناظير يراقبون الطريق.

وفي سياق منفصل، قالت هيئة استشارية بالكونجرس، إنه على مجلس النواب الأمريكي سن تشريع يعلق الوضع الاقتصادي الخاص الذي تتمتع به هونج كونج بموجب القانون الأمريكي إذا نشرت الصين قوات لسحق الاحتجاجات في المنطقة.

وأصدرت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية (USCC)، المكلفة بمراقبة تداعيات الأمن القومي للعلاقات الأمريكية مع بكين، الدعوة في تقريرها السنوي ضمن سلسلة من المقترحات الصعبة التي تعكس علاقة "أكثر تصادمية".

وقالت يضًا، إنه مع سعي بكين إلى بناء جيش "عالمي" وتحذيرها من استعدادها للقيام بعمل عسكري للدفاع عن مصالحها، يتعين على واشنطن "التخطيط لسيناريوهات أسوأ الحالات، بينما تحاول تحقيق أفضل السيناريوهات".

وواجهت مساع في الكونجرس الأمريكي لإصدار تشريع لدعم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج والضغط على الصين للامتناع عن شن حملة عنيفة عقبات، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت ستصبح قانونًا أم لا.

وأقر مجلس النواب بالإجماع تشريع حقوق الإنسان في هونج كونج الشهر الماضي، بما في ذلك مشروع قانون من شأنه أن يضع معاملة هونج كونج الخاصة تحت الفحص الدقيق.