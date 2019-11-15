كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية التركية: تحييد عنصرين من "بي كا كا" جنوب شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، إنها نجحت تحييد اثنين من عناصر منظمة "بي كا كا"، خلال عملية عسكرية جنوب شرقي البلاد.

وأضافت الوزارة، أن "قوات درك خاصة نفذت عملية مدعومة جويا، ضد "بي كا كا" بمنطقة جبل غورسة بديار بكر"، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية ضد المنظمة في المنطقة المذكورة.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم، تحييد "قيادي إرهابي" مدرج على "القائمة الرمادية" خلال عمليات أمنية شرقي البلاد، إذ تم التعرف على "الإرهابي خالص أرصيان من بين 15 إرهابيا" جرى تحييدهم في عمليات قوات الدرك بولاية أغري، بين 7 و9 نوفمبر الحالي.

منظمة بي كا كا:

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هو حزب العمال الكردستاني، وتعد جماعة كردية يسارية نشأت في السبعينات بمنطقة ذات غالبية كردية في جنوب شرق تركيا كحركة إنفصالية بمزيج فكري بين القومية الكردية والثورية الإشتراكية تسعى لإقامة دولة كردستان كردية ماركسية لينينية.

وفي مطلع الثمانينيات دخلت بشكل صريح في صراع مسلح مع الدولة التركية واستمرت المواجهة حتى نهاية التسعينات، حيث قبضت تركيا على زعيم الحزب عبدالله أوجلان وسجنته ودخل الحزب مرحلة جديدة من التنظيم.

ويتبع الحزب كل من حزب الحياة الحرة الكردستاني في كردستان إيران وحزب الاتحاد الديمقراطي في كردستان السورية وحزب الحل الديمقراطي الكردستاني في كردستان العراق.

ويصنف حزب العمال كمنظمة إرهابية على لوائح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وسوريا وأستراليا، فيما رفضت الأمم المتحدة ودول أخرى كروسيا والصين وسويسرا ومصر والهند تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية.