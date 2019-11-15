بسبب “الأوضاع المزرية للممرضين”.. الاحتقان يعود لمستشفى “ابن سينا” في الرباط  

وجهت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، انتقادات شديدة لمسؤولي المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا” في الرباط، حول ما أسمته ”الأوضاع المزرية، التي يعيش على وقعها الممرضون، وتقنيو الصحة”.

وقال حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في حديث له مع “اليوم24″، إن “الممرضين وتقنيي الصحة يمارسون مهامهم في وضعية متأزمة، يتحملون فيها كل الاختلالات، بما فيها النقص الحاد في عددهم، إضافة إلى طريقة التعاطي مع ملفاتهم، ومستحقاتهم المتعلقة بالتعويضات عن الحراسة، والالزامية، التي لم يتوصلوا بها، منذ عام 2016، متوعدا بتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 05 دجنبر المقبل، أمام مديرية المركز الاستشفائي المذكور.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، حبيب كروم، إلى أن الممرضين، وتقنيي الصحة المتضررين رفعوا مطالبهم إلى المدير العام، الذي وعدهم بإيجاد حلول، إلا أنها لم تتحقق إلى حدود الآن.

وعبر المتحدث ذاته عن استنكاره لما أسماه بـ”تماطل الإدارة منذ 2016 في معالجة، وصرف مستحقات الحراسة، والإلزامية”.