منال بنشليخة تعاني ضررا كبيرا بسبب العدسات الطبية

كشفت الفنانة منال بنشليخة، أخيرا، أن استعمالها لعدسات طبية بدل النظارات لمدة طويلة، تسبب لها في ضرر كبير لحق شبكة عينيها، ما دفعها إلى العودة إلى حمل النظارات، في الوقت الحالي.

ونشرت منال، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقطع فيديو، تتحدث فيه عن قصتها في تفادي حمل نظارات تصحيح النظر، واستبدالها بالعدسات الطبية لمدة بلغت 10 سنوات، قبل أن تكتشف أن شبكة عينيها أصبحت حساسة جدا، ورقيقة لهذا السبب.

واكتشفت منال تضر عينيها من العدسات، عندما زارت طبيبا من عائلتها، بنية إجراء فحوصات تسبق عملية لتصحيح النظر، لكنه أخبرها أنه يصعب إجراؤها نظرا إلى الوضع الحساس لشبكة عينيها.

ووجهت منال نصيحة إلى الذين يعانون ضعف البصر مثلها، لتفادي العدسات الطبية، نظرا إلى الضرر الكبير الذي يمكن أن تحدثه.

وعادت منال إلى حمل النظارات، في انتظار خضوعها لعملية متطورة غير تلك، التي ستجريها، ومن شأنها تصحيح نظرها كما ادعت.