بعد تنفيده العملية شتنبر الماضي.. أمن طنجة يوقف عشرينيا سرق 32 مليونا من مؤسسة بنكية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة من داخل وكالة تجارية ومؤسسة بنكية.

وبحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه، بعدما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة، تورطه في قضية تتعلق بسرقة مبلغ 32 مليون سنتيم، من داخل وكالة خاصة بشركة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير بمدينة طنجة في غضون شهر شتنبر المنصرم، فضلا عن الاشتباه في تورطه في محاولة السرقة من داخل وكالة بنكية بنفس المدينة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة داخل منزل المشتبه فيه عن حجز مجموعة من المفاتيح والمعدات الحرفية التي يشتبه في استعمالها في كسر الأقفال واقتحام الوكالات المستهدفة بالسرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.