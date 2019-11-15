بعد 5 هزائم في البطولة ..رجاء بني ملال يجدد الثفة في مدربه مراد فلاح! -بلاغ

أعلن المكتب المسير لفريق رجاء بني ملال تجديد الثقة في المدرب مراد فلاح، والعزم على الإبقاء عليه مدربا أولا للفريق في القادم من الأسابيع، على الرغم من البداية المتواضعة في منافسات البطولة الاحترافية لهذا الموسم.

وأصدر المكتب المديري لرجاء بني ملال بلاغا رسميا، يؤكد من خلاله أن المكتب المديري عقد اجتماعا برئاسة رئيس الفريق محمد عفيف، من أجل الوقوف على الوضعية الصعبة التي يجتازها الفريق الملالي، بعد تكبده 5 هزائم متتالية بالبطولة الوطنية.

وأشار البلاغ، الى أن ضعف مالية الفريق في بداية الموسم، لم تساعده في عملية انتقاء وجلب لاعبين المرموقين ودوي التجربية، الذين كانو يطالبون بمنح التوقيع كاملة، كشرط لإبرام العقود، وهو ما لم يكن متاح آنذاك حسب نفس البلاغ .

وأكد البلاغ، أن تكالب جميع الظروف و الهجمة الشرسة التي قامت بها بعض الأطراف المحسوبة على الجمهور، لم تساعد الفريق، حيث دعى المكتب هاؤلاء الى الكف عن هذه التصرفات، التي لا تخدم مصالح الفريق.