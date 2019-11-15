مونتانا يصالح والده في الدارالبيضاء

صالح النجم المغربي، كريم خربوش، الشهير بلقب “فرانش مونتانا”، والده، بعدما كان قد “فضح”، قبل أشهر قليلة، سوء معاملته له، وتخليه عنه، وهو في أحلك الظروف، على الرغم من ثروته.

وشارك مونتانا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، اليوم الجمعة، صورة جمعته بوالده، عبد الله خربوش، وهما منسجمين، وضاحكين، ما يوضح أن العلاقة بينهما عادت إلى طبيعتها المفترضة.

وعلق مونتانا على الصورة: “عيد ميلاد رائع.. رأيت أمي وأبي في إفريقيا”، علما أنه احتفل بعيد ميلاده 35، في 9 نونبر الحالي.

Advertisements

وكان والد مونتانا قد صرح، في شهر يوليوز الماضي، أن ابنه تخلى عنه، على الرغم من شهرته، وثروته، بينما كان يعيش تحت التهديد بالتشرد، ويعاني مشاكل صحية.

وكانت تصريحات والد مونتانا كفيلة بأن ينتقده عدد كبير من جمهوره، الذي وصفه بـ”مسخوط باه”، غير أن والدته نفت ذلك، وأكدت لإذاعة “هيت راديو”، في اتصال هاتفي، أن ابنها كريم كان حريصا على توفير حياة كريمة لوالده، لكن هذا الأخير مستهتر، إذ صرف المال في السهرات، وبعدها حاول الضغط على ابنه عبر الإدلاء بالمغالطات لابتزازه.

وحل مونتانا، أخيرا، في المغرب، وحظي باستقبال مميز من طرف عائلته في المدينة القديمة للدارالبيضاء.