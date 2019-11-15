إقصائيات “كان” 2021.. منتخب موريتانيا يتلقى خبرا سيئا قبل مواجهة “الأسود”

تأكد بشكل رسمي غياب اللاعب محمد يالي، متوسط ميدان منتخب موريتانيا لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق نصر حسين داي الجزائري، عن مباراة منتخب بلاده أمم المغرب، مساء اليوم بارباط، وذلك بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها.

وحسب تقارير صحفية موريتانية، اليوم الجمعة، فإن يالي لن يخوض مباراة منتخب بلاده أمام المغرب، التي ستجمع بينهما، مساء اليوم، بسبب تفاقم إصابته العضلية.

وأكدت التقارير نفسها، أن لاعب حسين داي الجزائري، سيغيب أيضا عن المباراة القادمة أمام إفريقيا الوسطى، وذلك بعد أن شدد الطاقم الطبي للمنتخب على ضرورة خضوعه لعملية جراحية مستعجلة، من أجل الحيلولة دون تفاقم الإصابة.

ويشكل هذا الغياب ضربة موجعة لمنتخب “المرابطون” الذي يعول كثيرا على هذا اللاعب في خط الوسط، إلى جانب مجموعة من الأسماء المتألقة.

ويرغب منتخب الجارة الجنوبية، خلق المفاجأة مساء اليوم الجمعة، عندما يحل ضيفا على المنتخب المغربي، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في إطار أولى مباريات إقصائيات كاس إفريقيا للأمم 2021، المزمع إقامتها في الكاميرون.