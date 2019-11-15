الملك لمحمود عباس: دعم المملكة دائم للقضية الفلسطينية

وجه الملك محمد السادس، صباح اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، مجددا دعم المغرب للقضية الفلسطينية.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني، وأصدق المتمنيات للشعب الفلسطيني بتحقيق ما ينشده من حرية، واستقلال، وتقدم، ونماء.

ومما جاء في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لفخامتكم اعتزازي بأواصر الأخوة والتقدير المتبادل، التي تجمع شعبينا، مؤكدا لكم دعم المملكة المغربية الدائم والثابت للقضية الفلسطينية العادلة، ولحقوق شعبكم المشروعة في العيش بأمن وأمان، في كنف دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

موقف المغرب، الذي عبر عنه الملك محمد السادس، اليوم، هو الموقف ذاته، الذي نقله عدد من الزعماء العرب، إلى الرئيس عباس، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.