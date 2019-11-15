برشلونة يخطط للتعاقد مع موهبة برازيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع موهبة برازيلية خلال الموسم الحالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يراقب رينير جيسوس كارفاليو لاعب وسط فلامنغو، ويرغب في الحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك البارسا جاء وفقًا لسياسته الجديدة باقتناص المواهب الشابة مبكرًا، قبل أن تنفجر وتباع بأسعار مرتفعة.

Advertisements

وأوضحت أن كارفاليو (17 عامًا)، يتميز بالطول الفارع (185 سنتيمترًا)، كما أن لديه جودة عالية في تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة.

ونجح فلامنغو في تجديد عقد كارفاليو حتى 2024، مع ربطه بشرط جزائي يبلغ 70 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن برشلونة لا ينوي كسر عقد كارفاليو، ولكن إذا تم فتح باب التفاوض مع فلامنغو، فإن الصفقة قد تحسم بمقابل من 40 إلى 45 مليون يورو، على شاكلة صفقتي انتقال فينيسيوس جونيور ورودريغو جوس من الدوري البرازيلي إلى ريال مدريد.