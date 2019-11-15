اخبار العالم

برشلونة يخطط للتعاقد مع موهبة برازيلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق الإسباني يخطط للتعاقد مع موهبة برازيلية خلال الموسم الحالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يراقب رينير جيسوس كارفاليو لاعب وسط فلامنغو، ويرغب في الحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحرك البارسا جاء وفقًا لسياسته الجديدة باقتناص المواهب الشابة مبكرًا، قبل أن تنفجر وتباع بأسعار مرتفعة.

Advertisements

وأوضحت أن كارفاليو (17 عامًا)، يتميز بالطول الفارع (185 سنتيمترًا)، كما أن لديه جودة عالية في تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة.

ونجح فلامنغو في تجديد عقد كارفاليو حتى 2024، مع ربطه بشرط جزائي يبلغ 70 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن برشلونة لا ينوي كسر عقد كارفاليو، ولكن إذا تم فتح باب التفاوض مع فلامنغو، فإن الصفقة قد تحسم بمقابل من 40 إلى 45 مليون يورو، على شاكلة صفقتي انتقال فينيسيوس جونيور ورودريغو جوس من الدوري البرازيلي إلى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يخطط للتعاقد مع موهبة برازيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا