قوانين عديدة مهمة اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على تشريعها خلال الايام القليلة القادمة، كانت قد أكل الدهرعليها وشرب. ولم تتفق الأحزاب بشأنها، قانون المحكمة الاتحادية والاستثمار ومن اين لك هذا، وقانون الضمان الصحي، والتقاعد أبرز تلك القوانين. ويسعى البرلمان ان يكسب ود الجماهير الحالية من خلال الدخول على خط الاصلاحات، ضمن الاطر المناطة به من خلال تشريع القوانين المهمة التي تخدم المواطن، والمضي بحملة استجوابات لبعض الوزراء وذوي المناصب الحكومية العليا، فضلا عن رئيس الوزراء الذي قد يحل ضيفا في مجلس النواب خلال الايام القادمة.



يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: قوانين مهمة رحلت على مدى سنوات سيتم تمريرها خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.