الأمم المتحدة تعلن حاجة أكثر من 11 مليون سوري إلى المساعدة

أعلنت الأمم المتحدة، عن حاجة أكثر من 11 مليون شخص في مختلف مناطق سوريا إلى العون والمساعدة.
وحث لوكوك الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد تفويض عمليات تقديم المساعدات عبر الحدود، والذي ينقضي في كانون الاول المقبل"، مشدداً على أن "هذه العمليات تحظى بأهمية قصوى ولا بديل عنها".
وحذر المسوؤل الأممي من أن "تعليق هذه العمليات سيحرم ملايين المدنيين من الدعم الحيوي وسيؤدي إلى انتشار المجاعة والأمراض في المنطقة، ما قد يتسبب في موجة لجوء جديدة عبر الحدود لتتفاقم بذلك الأزمة القائمة أصلاً في المنطقة".
ولفت لوكوك إلى "الوضع الإنساني المتردي في إدلب، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء"، محذراً من "استمرار الغارات الجوية على المنطقة".
وأكد المنسق الأممي أن "سكان إدلب يعانون من تصرفات المسلحين"، مبيناً أن "مدينة كفر تخاريم تعرضت مؤخرا للحصار والقصف الذي أودى بأرواح مدنيين، بعد تنظيم سكانها مظاهرات ضد تواجد عناصر (هيئة تحرير الشام) التي تشكل (جبهة النصرة) السابقة عمودها الفقري".
واتهم لوكوك، المسلحين بـ "تفكيك مرافق البنى التحتية المدنية وبيعها في الأسواق، ما يزيد من معاناة المدنيين ويعيق أي عمليات إعادة إعمار مستقبلية".
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