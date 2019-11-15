أكثر من عشرة أيام قضاها علي هاشم احد الناشطين المدنيين داخل غرف التحقيق بعدما تعرض لعملية اعتقال من قبل جهات مجهولة، بعد عودته من ساحة التحرير... وتهمته تحريض بعض المتظاهرين بالقيام بأعمال شغب. ونتيجة لبرائته من التهم الموجهة إليه تم إطلاق سراحه بقرار قضائي.
وشهدت الفترة القليلة الماضية التي رافقت الاحتجاجات الشعبية في ساحة التحرير والمحافظات الجنوبية حملة اعتقالات واسعة طالت بعض الناشطين المدنيين، حيث كشف مجلس القضاء الاعلى عن اطلاق اكثر من 1600 متظاهر لم تثبت عليهم ارتكاب جرائم على الممتلكات العامة والخاصة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: اعتقال الناشطين المدنيين... جريمة يعاقب عليها القانون؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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