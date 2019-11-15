بالفيديو: شيرين تقبل يد معجب أمام الحضور في السعودية

وأظهر مقطع فيديو متداول شيرين وهي توقف الحفل حين صعد معجب سويسري كبير في السن، يحرص دوما على حضور حفلاتها في كل دول العالم، إلى المسرح.

وقامت شيرين بتحية المعجب وتقبيل يده أمام الجمهور، معبرة عن حبها له قائلة باللغة الإنجليزية: "I love you"، واختتمت حديثها: "ربنا يستر عليك من حسام جوزي!".



وأضافت النجمة المصرية مخاطبة جمهورها: "أنا عرفت حاجة إمبارح إن انتوا هنا بتسموني شيرين الحب وانتوا الحب نفسه وألف شكر".