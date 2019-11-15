تقرير يكشف مخططا داعشيا لمجزرة كبيرة بألمانيا

كشف تقرير ألماني يستند لمصادر أمنية واستخباراتية رفيعة، الجمعة، أن تنظيم داعش الإرهابي خطط لتنفيذ مجزرة كبيرة في البلاد، وحدد أهدافا رئيسية أبرزها مهرجان موسيقي شهير.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن المصادر التي لم تكشف هويتها، أن "الإرهابي السويسري الألماني توماس مارسيل كريستيان الذي يشغل منصب رئيس وحدة الانتحاريين في داعش، ويعد أحد أبرز مخططي العمليات الإرهابية في أوروبا خطط لمجزرة كبيرة في ألمانيا"، بحسب الصحيفة.

وتابعت "الخطة كانت تشمل دخول 3 فرق من الإرهابيين المدربين لألمانيا بشكل منفصل، لتنفيذ هجمات باستخدام أسلحة نارية ومتفجرات".

وأضافت "حدد توماس مارسيل أهدافا للهجمات، كان أبرزها مهرجان (ميرا لونا) الموسيقي في مدينة هيلدسهايم شمالي ألمانيا".

ووفق الصحيفة، فإن "(ميرنا لونا) يشبه إلى حد كبير، من حيث الموسيقى الذي يقدمها، وانجذاب الشباب له، مسرح باتاكلان في باريس الذي كان أحد أهداف الهجمات الإرهابية التي ضربت المدينة في نوفمبر 2015 وراح ضحيتها 130 شخصا".

ولفتت الصحيفة إلى أن "ميرنا لونا" يجذب عشرات الآلاف من الناس، ما يعني أن الهجمات التي كان يخطط لها التنظيم كانت ستتحول لمجزرة كبيرة.

ولم تذكر الصحيفة كيف أحبطت السلطات الألمانية هذه الهجمات.

وتجري فعاليات مهرجان "ميرنا لونا" في شهر أغسطس/آب سنويا منذ عام 2000، بحضور نحو 25 ألف شخص.

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واعتاد المهرجان تقديم خليط من الموسيقى الشبابية تشمل البوب والميتال والجاز.

وتعتقد السلطات في فرنسا وألمانيا أن توماس مارسيل هو من تولى تدريب منفذي هجمات باريس 2015، وكان واحدا من مجموعة إرهابيين أوروبيين شاركوا في التخطيط لها.

ووفق بيلد، فإن توماس مارسيل ولد في سويسرا 1987، وعاش مع والده في فرنسا لفترة قصيرة، قبل أن ينتقل لمدينة فرانكفورت الألمانية "وسط" رفقة والدته السويسرية في 2006.

وفي فرانكفورت تحول توماس مارسيل إلى الإسلام في 2009، وتواصل مع إرهابيين في المدينة، قبل أن يلتحق بتنظيم "داعش" في سوريا في مارس/آذار 2013.

وفي سوريا تدرج مارسيل الذي عرف هناك بـ"أبو مصعب" في المناصب القيادية بتنظيم "داعش"، وترأس وحدة استخباراتية تابعة له في مدينة منبج عام 2014.

وكانت هذه بداية كبيرة لـ"أبو مصعب" الذي يتحدث 5 لغات هي "الألمانية والإنجليزية والفرنسية والروسية والعربية".

وترقى أبو مصعب سريعا في سلم قيادة التنظيم حتى تولى قيادة خلية "الانتحاريين"، حيث تولى تدريب المئات من عناصر التنظيم على تنفيذ العمليات الانتحارية.

وفي 2015، تولى أبو مصعب تدريب منفذي هجوم باريس على استخدام الأسلحة النارية، ثم فعل الأمر نفسه مع منفذي هجمات بروكسل التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في 2016.

وبعدها، واصل أبو مصعب الترقي في سلم قيادة التنظيم، وبلغ أعلى المناصب في جهاز الاستخبارات التابع له، وبات يتولى عملية التخطيط للهجمات الإرهابية.

ووفق بيلد، تعد السلطات الأوروبية توماس مارسيل أخطر إرهابي أوروبي، وتبحث عنه بشكل مكثف للقبض عليه، لكن ميله لعدم الظهور، وغيابه عن مقاطع الفيديو التي يصدرها التنظيم، مكنه من التخفي، وجعل عملية القبض عليه صعبة للغاية.