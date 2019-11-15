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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمد حسين - صومالي - كندي يؤدي اليمين الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019
تولى النائب الصومالي الكندي أحمد حسين اليمين اليوم الأربعاء بعد إعادة انتخابه نائبا عن دائرة يورك ساوث ويستون الانتخابية في كندا.
تم إعادة انتخاب حسين ، الذي بدأ الآن فترة ولايته الثانية ، على بطاقة الحزب الليبرالي الشهر الماضي.
تم انتخابه لأول مرة في نفس المقعد في عام 2015 وتم تعيينه لاحقًا وزيراً للهجرة في عام 2017.
أعرب حسين عن امتنانه لتويتر لقيامه اليمين. "كل يوم ممتن أن هذا ممكن في كندا. شكراً لأصدقائي وعائلتي على مشاركتي في أداء مراسم أداء اليمين كعضو في البرلمان لشعب يورك ساوث ويستون المذهل ".
ولد حسين في مقديشو وانتقل مع عائلته إلى كينيا قبل الاستقرار في كندا
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