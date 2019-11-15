قبرص تتهم تركيا بإنتهاك القانون الدولي بتنفيذ عمليات التنقيب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019
اتهمت قبرص اليوم الجمعة تركيا بانتهاك القانون الدولي بتنفيذ عمليات تنقيب بحرية عن النفط والغاز قبالة سواحلها.
وقالت الرئاسة القبرصية في بيان "الإعلان عن هذه التحركات غير القانونية من جانب تركيا في نفس يوم بدء سريان إطار عمل جديد لعقوبات الاتحاد الأوروبي يعكس ازدراء شديدا واستفزازيا للقانون الدولي والأوروبي".
وفي خطوة استفزازية جديدة للاتحاد الأوروبي وقبرص، أعلنت تركيا في وقت سابق الجمعة أنها بدأت التنقيب عن الغاز قبالة قبرص.
وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن سفينة التنقيب عن النفط والغاز (فاتح) بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص وذلك على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي لأنقرة.
وتعمل سفينة حفر تركية أخرى هي السفينة ياوز قبالة ساحل قبرص الغربي.
يذكر أن الخطوات التركية أتت على الرغم من تبني مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها في شرق البحر المتوسط.
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