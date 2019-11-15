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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقوق الإنسان السعودية تؤكد متابعتها واقعة تعنيف رضيع العيدابي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019
أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، متابعتها قضية تعنيف رضيع محافظة العيدابي، حيث قامت باتخاذ الإجراءات القانونية .
وقالت صحيفة سبق المحلية، أن شرطة محافظة العيدابي، فتحت أمس الخميس، قد فتحت تحقيقًا بعد تقديم والد الرضيع المعنف في حضانة، بلاغًا عن الواقعة.
وقال والد الرضيع، إن ابنه كان في حضانة بمقر عمل والدته بإحدى المدارس الخاصة بالمحافظة، في الوقت الذي تعرض فيه للتعنيف الشديد، حيث بقيت آثار دماء وجروح على وجهه من أثره، مؤكدًا أنه لم يتم التعرف على المتسبب.
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