السيستاني يوجه رسالة نارية إلى السلطة العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

وجه مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الجمعة، رسالة نارية إلى السلطة العراقية، وذلك خلال خطبة الجمعة .



وقال السيستاني "أنه إن كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فهم واهمون".

وأضاف في خطبة الجمعة: "لن يكون العراق ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك".

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كما جدد السيستاني مساندة الاحتجاجات في العراق، مؤكداً على الالتزام بسلميتها، ومطالباً بمحاسبة وملاحقة أي مرتكب لأعمال العنف في العراق.

وطالب بضرورة الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات، يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية.

وشكك السيستاني في جدية الأحزاب الحاكمة في العراق بإجراء الإصلاحات، وقال "إنه على الرغم من مضي مدة على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، فإنه لم يتحقق إلى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به، ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة".

وقال إن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي تنذر بمخاطر كبيرة، مؤكداً أن معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون أعباءها الثقيلة، ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي بأي اتجاه، مع أن التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية وإقليمية يكون الخاسر الأكبر فيها هو الشعب.

وكان السيستاني، حمل الأسبوع الماضي قوات الأمن العراقية المسؤولية الأساسية عن تأمين الاحتجاجات والحفاظ على سلمية التظاهرات. وحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت، مضيفاً أن أمام القوى السياسية العراقية فرصة فريدة لتلبية مطالب المحتجين وفق جدول زمني.