صحفي عراقي: المحاصصة ولائها للطائفية وشعبنا مصر على استعادة الوطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 نوفمبر 2019

أماني عزام

قال الكاتب الصحفي العراقي، فاتح عبدالسلام، رئيس تحرير صحيفة الزمان الدولية، إن ماجري في نظام المحاصصة الطائفية بالعراق طمس للهوية الولائية للوطن.

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وأشار "عبدالسلام" في تصريح خاص، أن الولاء والعمل أصبح من أجل الطائفة والفئة والجهة، لافتًا إلى أن هذا مايدور في سياق عمل الأحزاب والأشخاص الذين يتم دفعهم إلى واجهة المسؤولية في العراق من خلال مسميات مشكوك في صحتها كالانتخابات التي خضعت للتقسيم التحاصصي أيضًا.

وأكد رئيس تحرير صحيفة الزمان الدولية، أن العراقيون كشعب موحدين، ورايتهم واحدة ومُصرين في ساحة التحرير في بغداد ومدن جنوب العراق بشكل خاص على الإطاحة بالنظام السياسي القائم على تلك المحاصصة ذات الإقطاعيات السياسية التي قسمت فيها عمليات الفساد الكبرى.

وشدد رئيس تحرير صحيفة الزمان الدولية أنه ليس من ضمن أهداف العراقيين أن يحدث تغيير وزاري يبقي على أعمدة الفساد