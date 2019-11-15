الداخلية التركية: مقتل عنصرين من "العمال الكردستاني" جنوب شرقي البلاد

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن "مقتل عنصرين من حزب "العمال الكردستاني" خلال عملية عسكرية جنوب شرقي البلاد"، موضحةً أن "قوات درك خاصة نفذت عملية مدعومة جويا، ضد حزب "العمال الكردستاني"بمنطقة جبل غورسة ب​ديار بكر​"، مؤكدة "استمرار العمليات العسكرية ضد المنظمة في المنطقة المذكورة".

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