أكد الرئيس الايرانية حسن روحاني أن "السبيل الوحيد لنجاة المسلمين من العدوان الاميركي والرجعية في المنطقة، هو التأسي برسول الله"، داعيا الله "ان يوحد العالم الاسلامي ويجعلهم اخوة جنبا الى جنبا، ويحقق لهم النصر الكبير في مواجهة انواع الظلم والعدوان".
ولفت إلى أن "مولود اليوم، ولد في عالم كان مليئا بالتمييز والفساد والظلم والحرب وإراقة الدماء، حيث كانوا يفخرون بالقبيلة والقوة والسيف، وهدفهم نهب اموال الاخرين وسلب أراضيهم" ورأى ان "السبيل الوحيد لنجاة المسلمين من العدوان الاميركي والكيان الصهيوني والرجعية في المنطقة، ومحاولاتهم لبث الفرقة، يتمثل في التأسي بالرسول محمد"، مؤكدا ان "النبي بمعجزة الكتاب والحكمة وبأخلاقه وسياسته قدم للعالم حضارة جديدة، واليوم فإننا باعتبارنا اتباع النبي، فإننا بصدد إنشاء حكومة مبنية على الأسوة النبوية، ولسنا بصدد إنشاء امبراطورية ولن نكون".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: ليتوحد العالم الاسلامي ويبقوا اخوة جنبا الى جنبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.