روحاني: ليتوحد العالم الاسلامي ويبقوا اخوة جنبا الى جنبا

أكد الرئيس الايرانية ​حسن روحاني​ أن "السبيل الوحيد لنجاة المسلمين من العدوان الاميركي والرجعية في المنطقة، هو التأسي برسول الله"، داعيا الله "ان يوحد ​العالم الاسلامي​ ويجعلهم اخوة جنبا الى جنبا، ويحقق لهم النصر الكبير في مواجهة انواع الظلم والعدوان".

ولفت إلى أن "مولود اليوم، ولد في عالم كان مليئا بالتمييز و​الفساد​ والظلم والحرب وإراقة الدماء، حيث كانوا يفخرون بالقبيلة والقوة والسيف، وهدفهم نهب اموال الاخرين وسلب أراضيهم" ورأى ان "السبيل الوحيد لنجاة المسلمين من العدوان الاميركي والكيان الصهيوني والرجعية في المنطقة، ومحاولاتهم لبث الفرقة، يتمثل في التأسي ب​الرسول محمد​"، مؤكدا ان "النبي بمعجزة الكتاب والحكمة وبأخلاقه وسياسته قدم للعالم حضارة جديدة، واليوم فإننا باعتبارنا اتباع النبي، فإننا بصدد إنشاء ​حكومة​ مبنية على الأسوة النبوية، ولسنا بصدد إنشاء امبراطورية ولن نكون".