وكالة الأنباء الكورية الشمالية: الكلاب المسعورة مثل جو بايدن يمكن أن تؤذي إذا تركت حرة

ركّزت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية على أنّ "نائب الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي ​جو بايدن​، المُرشّح للانتخابات الرئاسية الأميركية، تجرّأ بتهوّر على على المساس بكرامة القيادة العليا ل​كوريا الشمالية​".

وشدّدت على أنّ "الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تُركت حرّة"، مؤكّدةً أنّه "يجب ضربها بالعصي حتى الموت". ورأت أنّ "القيام بذلك سيكون مفيدا للولايات المتحدة الأميركية أيضًا".

وهذه ليست المرّة الأولى الّتي تهاجم فيها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، بادين الّذي كانت قد وصفته في أيار الماضي بـ"الغبي" و"الأحمق صاحب معدل الذكاء المنخفض".