خارجية الصين اتهمت بريطانيا بـ"صب الزيت على النار" بعد الاعتداء على وزيرة بهونغ كونغ

اتّهم الناطق باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ غينغ شوانغ، ​بريطانيا​ بـ"صبّ الزيت على النار في ​هونغ كونغ​"، بعد الاعتداء الّذي تعرّضت له وزيرة العدل تيريزا تشينغ.

وشدّد في بيان، على "أنّنا نطالب بريطانيا بالتحقيق في الوقائع فورًا، وببذل قصارى جهدها لتوقيف الفاعلين لضمان أمن كلّ الموظّفين الصينيّين وكرامتهم".

وهذه أوّل مواجهة مباشرة مع عضو في ​حكومة هونغ كونغ​ منذ اندلاع ​الاحتجاجات​ الّتي أصبحت في شهرها السادس في المركز الماليّ العالمي.

وكانت قد طوُّقت وزيرة العدل من قِبل حوالي عشرة متظاهرين ملثّمين، فيما كانت تستعدّ لحضور حفل مساء الخميس في لندن. وصوّب المتظاهرون أضواء الكشافات باتجاهها، فيما كانوا يصرخون في وجهها "قاتلة"، مردّدين شعارات حركة الاحتجاج المدافعة عن الديمقراطية في هونغ كونغ.