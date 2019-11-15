مسؤول أميركي: تهريب المخدرات من فنزويلا ازداد بشكل كبير في عهد مادورو

أعلن قائد القيادة الأميركية ل​أميركا الجنوبية​ (ساوثكوم) الأدميرال كريغ فالر، "أنّنا نلاحظ زيادة في تهريب ​المخدرات​ القادمة من ​فنزويلا​ أو العابرة لها، بمساعدة وتحريض من نظام الرئيس ​نيكولاس مادورو​".

وأوضح في بيان، أنّ "مادورو وأعوانه يملؤون جيوبهم عبر التفاهم مع مهربي المخدرات"، مشدّدًا على أنّ "لنظام مادورو تأثيرًا سلبيًّا على كلّ جانب أمني في نصف ​الكرة الأرضية​ هذا"، لافتًا إلى أنّ "كل التحديات أصبحت أسوأ مع الأزمة الفنزويلية". واتَّهم حكومة مادورو الّتي لا تعترف بها ​واشنطن​، بـ"إيواء متمرّدي جيش التحرير الوطني (آخر حركة تمرد في ​كولومبيا​)".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن في كانون الثاني الماضي أنّ مادورو فَقَد شرعيته بعد انتخابات شابتها انتقادات كثيرة، واعترفت على إثرها أغلبيّة دول الغرب و​أميركا اللاتينية​ برئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ رئيسًا انتقاليًّا للبلاد.