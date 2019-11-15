مصادر الخليلين: الحريري أصر على تكليف غيره وبعد ان أكد أن سلام يرفض ترؤس الحكومة أعلن موافقته على الصفدي

أكدت مصادر وزير المالي ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصر الله​ ​حسين الخليل​ لقناة "NBN" حول اللقاء الذي عقد أمس في بيت الوسط "أننا أصرينا على أن يتولى رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ ​رئاسة الحكومة​ المقبلة ولا مانع لدينا ان تكون ثلثي الحكومة من التكتنوقراط".

وأوضحت المصادر ان "الحريري أصر على تكليف غيره وبعد ان أكد أن ​تمام سلام​ يرفض ترؤس الحكومة، بادر للقول أن رؤساء الوزارء مجتمعين وافقوا على تكليف ​محمد الصفدي​".

ولفتت الى أن "الحريري تعهد ان يمثل "​المستقبل​" وان يسمي الوزراء في الحكومة".

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