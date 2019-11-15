قسطنطين: تسمية الصفدي وردت من جانب الحريري وعجزنا عن إتمام ما وعدنا أنفسنا والناس به

لفت مستشار رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، ​أنطوان قسطنطين​، إلى أنّ "قوّة الشعب ال​لبنان​ي هي في أن يخرج في مشروع دولة بعد هذا المخاض الطويل"، مركّزًا على أنّ "من الطبيعي في نظام ديمقراطي توافقي، أن يتمّ التشاور المُسبق، ومنذ الاستقلال إلى اليوم، لا يوجد رئيس جمهورية أو مجلس بلدي يُنتخب قبل حصول تشاور؛ والتشارو لا يُلغي المؤسسات ولا يستبدلها".

ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "​النظام اللبناني​ على كل علّاته ويجب تغييره، يبقى أفضل منن الذهاب إلى التصادم"، منوّهًا إلى أنّ "من الطبيعي أنّ يقوم باسيل كرئيس للتيار ولكتلة نيابية وازنة، بالتشاور مع ​الكتل النيابية​ الأُخرى. والكمّ من التنوّع في لبنان يفترض التفاوض".

وبيّن قسطنطين أنّ "تسمية الوزير السابق ​محمد الصفدي​ لتأليف ​الحكومة​ وَرَدت من جانب رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​، ولا يجب أن ننسى أنّ هناك شراكة سياسيّة بين الحريري والصفدي الّذي لديه حيثيّة وخبرة، وهو وجه معروف على المستوى اللبناني، والتشاور أفضى إلى الموافقة من جانب "​حركة أمل​" و"​حزب الله​". وذكر أنّ "باسيل قال إنّه يجب أن نفكّر في رئيس حكومة، وحكومة تحصل على ثقة البرلمان، والمعطى الآخر هو أن يتمّ الاستماع لمطالب الناس والذهاب إليهم والتشاور معهم".

وأكّد أنّ "على الكتل النيابية أن تسمّي وجوهًا غير بارزة وأصحاب اختصاص، وحركة الشارع كانت حركة مطلبيّة ترفض ​الفساد​ وتحت سقف ​الدستور​ ولذلك من الطبيعي أن يتمّ التشاور"، مشيرًا إلى "أنّنا لسنا في حالة نكران، وقد سبق لباسيل أن حذّر مرارًا ممّا وصلنا إليه، ونحن نعترف أنّنا عجزنا عن إتمام ما وعدنا أنفسنا والناس به".