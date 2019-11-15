عماد واكيم: جبران باسيل دمار شامل

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، على أنّ "حتّى في الشكل لا يَحترم الناس ولا الدستور، يضرب صلاحيات الرئيس ويضرب صلاحيّات رئيس الحكومة، فهو مَن يُعلن موعد الاستشارات، وهو من يُعلن اسم الرئيس المكلف قبل الاستشارات".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل دمار شامل".
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