وَقَّع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، كتابًا أمام الكاتب العدل، رَفَع بموجبه ​السرية المصرفية​ عن جميع حساباته في ​لبنان​ والخارج، وذلك "لتزامًا بقرار الكتلة وتأكيدًا على مبدأ الشفافيّة والإفصاح الّذي بادرت إليه الكتلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنور الخليل وقّع على رفع السرية المصرفية عن جميع حساباته بلبنان والخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.