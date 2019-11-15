وَقَّع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، كتابًا أمام الكاتب العدل، رَفَع بموجبه السرية المصرفية عن جميع حساباته في لبنان والخارج، وذلك "لتزامًا بقرار الكتلة وتأكيدًا على مبدأ الشفافيّة والإفصاح الّذي بادرت إليه الكتلة".
كانت هذه تفاصيل خبر أنور الخليل وقّع على رفع السرية المصرفية عن جميع حساباته بلبنان والخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.