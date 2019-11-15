القواس: الحراك المطلبي والإصلاحي تم استغلاله سياسيا

اعتبر رئيس مكتب الإعلام القطري ل​حزب البعث العربي الإشتراكي​ في لبنان ​محمد شاكر القواس​ أن الحراك المطلبي والإصلاحي العفوي المحق للمتظاهرين تم استغلاله سياسياً من قبل بعض أحزاب وتيارات ​السلطة​ الفاسدين من ​حزب القوات اللبنانية​ و​الحزب التقدمي الإشتراكي​ و​تيار المستقبل​ وملحقاته المذهبية بهدف إعادة تموضعهم سياسياً على حساب الشارع وحراكه وأهدافه المطلبية والإصلاحية من أجل إعادة تكوين السلطة من جديد بعد عزلها عن قوى ​المقاومة​ وأحزابها وتجريد الحكومة العتيدة من حصانتها الوطنية تنفيذاً للأجندات السياسية والإقتصادية الخليجية والأميركية والإسرائيلية في لبنان والمنطقة الطامعة في الإستيلاء على الثروات النفطية والغازية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط على حساب الشعب اللبناني والسوري لصالح الكيان الإسرائيلي الوكيل وشركاه الأصيلين.

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