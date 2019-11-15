استقبل وزير الدفاع الياس بو صعب نظيره الإيطالي لورنزو غويريني على رأس وفد من وزارة الدفاع الإيطاليَّة برئاسة رئيس أركان الدفاع في القوات المسلَّحة الإيطاليَّة الجنرال إينزو فيتشاريللي وبحضور السفير الإيطالي لدى لبنان ماسيمو ماروتي.
وشكر الوزير بو صعب الضيف على مشاركة بلاده في قوَّات اليونيفيل العاملة على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
وجرى البحث في العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وفي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، كما جرى أيضًا التداول في الأوضاع العامة وفي آخر المستجدات على الساحة اللبنانيَّة.
وأكَّد أنَّ "مشاكل لبنان الاقتصادية تفاقمت في خلال السنوات الأخيرة جراء إيوائه نحو مليون ونصف نازح سوري بدون أن يلقى الدعم الوافي من المجتمع الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: مشاكل لبنان الاقتصادية تفاقمت جراء إيوائه نحو مليون ونصف نازح سوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.