الحراك الشعبي والطالبي في بلدة شبعا نفذ اعتصاما في ساحة البلدة العامة

نظّم ​الحراك الشعبي​ والطالبي في ​بلدة شبعا​ اعتصامًا في ساحة البلدة العامة، أكّدوا فيه الاستمرار في تحرّكهم حتّى تحقيق مطالبهم كافّة، ومحاسبة الفاسدين من الطبقة الحاكمة واسترداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

كما شدّد المعتصمون على "ضرورة فتح فروع "​الجامعة اللبنانية​" في منطقة ​حاصبيا​ أسوة بباقي المناطق اللبنانية الأخرى"، مركّزين على "ضرورة إسراع الجهات المعنيّة وبخاصة ​وزارة الصحة العامة​ باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل "مستشفى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" في البلدة، نظرًا لحاجة أبناء المنطقة الماسّة لهذا المرفق الطبي الوحيد في منطقة ​العرقوب​".