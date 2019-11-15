بري التقى وزير الدفاع الايطالي وعرض معه العلاقات الثنائية

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني يرافقه وفد رفيع المستوى في وزارة الدفاع الايطالية يرأسه رئيس الاركان في القوات المسلحة الايطالية الجنرال اينزو فيتشاريللي بحضور السفير الايطالي في لبنان ماسيمو ماروتي حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين ودور قوات اليونيفيل العاملة في جنوب الليطاني والتي تشارك فيها ايطاليا.
كما عرض بري اﻻوضاع العامة واخر المستجدات السياسية وافاق حل اﻻزمتين الاقتصادية والمالية خلال لقائه سفراء كندا ايمانويل لامورو والنروج ليني ستنزس والسفيرة السويسرية مونيكا كيرغور.
كما التقى بري رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر.
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