بري التقى وزير الدفاع الايطالي وعرض معه العلاقات الثنائية

التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني يرافقه وفد رفيع المستوى في ​وزارة الدفاع الايطالية​ يرأسه رئيس الاركان في ​القوات المسلحة​ الايطالية الجنرال اينزو فيتشاريللي بحضور السفير الايطالي في ​لبنان​ ​ماسيمو ماروتي​ حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين ودور ​قوات اليونيفيل​ العاملة في جنوب الليطاني والتي تشارك فيها ​ايطاليا​.

كما عرض بري اﻻوضاع العامة واخر المستجدات السياسية وافاق حل اﻻزمتين الاقتصادية والمالية خلال لقائه سفراء كندا ايمانويل لامورو و​النروج​ ليني ستنزس و​السفيرة السويسرية​ مونيكا كيرغور.

كما التقى بري رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر.