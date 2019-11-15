شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: تميم يروج أكاذيب حول حل أزمة الدوحة مع الرباعى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين واصل استغلاله للأحداث السياسية والرياضية لنشر الأكاذيب والادعاءات، فما إن أعلنت دول المقاطعة الخليجية "السعودية والإمارات والبحرين" رسميًّا المشاركة في كأس الخليج العربي "خليجي 24" لكرة القدم في قطر، والمقررة نهاية الشهر الحالي، إلا وخرجت أبواق الحمدين لنشر أكاذيبها بشأن قرب انتهاء العزلة مع بوادر حل للأزمة المستمرة منذ يونيو 2017.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الحسابات وقنوات النظام القطرى تحاول الترويج بأن المصالحة قريبة وأن السعودية هي من تهرول نحو المصالحة مع قطر، وأنها هي من تُوسط شفعاء، بينما الواقع هو عكس ذلك تمامًا، خاصةً أن السعودية موقفها "ثابت" وأنها لا ترفض أيّ مراجعة قطرية للمصالحة أو محاولات لتقريب وجهات النظر.

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وتابع موقع قطريليكس: لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها تنظيم الحمدين لهذه الشائعات؛ حيث بدأت بمصر قبل أيام، حيث روَّجت قناة الجزيرة وباقي الصحف المحلية عن اقتراب مصر من إنهاء المقاطعة المستمرة على مدار 3 أعوام بعد تمسك تنظيم الحمدين بدعم الإرهاب في مختلف الدول العربية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى استغلال قناة الجزيرة والصحف المحلية بإعلان شركة قطر للبترول نجاح تشغيل مشروع مصفاة لتكرير النفط في مصر جاء ضمن تعليمات خاصة صدرت عن الديوان الأميري لإدارة القناة والصحف المحلية تفيد بضرورة الترويج لإنهاء مصر المقاطعة، والانطلاق من بداية الإعلان عن تشغيل هذا المشروع؛ حيث يحاول إظهار أن هناك تعاملات جارية مع مصر بغرض إحداث الوقيعة بين مصر ودول المقاطعة العربية المتمثلة في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.