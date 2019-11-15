شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف إهانات تعرض لها "أردوغان" خلال زيارته لـ"واشنطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو يظهر الاستقبال المهين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت المعارضة التركية، أن ترامب فقط هو من كان ينتظر أردوغان .

وذكرت المعارضة التركية خلال الفيديو: "كان في انتظار أردوغان بالمطار وفد تركي، ولم يستقبل أي مسئول أمريكي رفيع المستوى أردوغان، حيث خرج كل من الديمقراطيين والجمهوريين للاعتراض على تلك الزيارة، وأكبر قلق لأردوغان حول تلك الزيارة هو الاحتجاجات".

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وتابعت المعارضة التركية خلال الفيديو: "خلال زيارة أردوغان في مايو 2017 هاجم حرسه الخاص المحتجين، وأصدر القضاء الأمريكي قرارًا بالقبض على بعض من الحرس، وبسبب الأحداث التي وقعت قبل عامين، تم اتخاذ إجراءات أمنية حول الزيارة التي تعقد يومي 12 و 13 من هذا الشهر".

واستطردت المعارضة التركية، أنه يوجد العشرات من الشاحنات والحواجز الأسمنتية وسيارات للشرطة حول الفندق الذي يقيم به أردوغان، كما وُضع عدد من القناصة فوق سطح الفندق، والمجتمعات المدنية المقربة من الحكومة التركية أحضروا بعضًا من الداعمين لأردوغان، وأثناء هذا العرض التقطت الكاميرات صورة لأردوغان تعكس حالته، حيث اعتقد أردوغان في البداية أن هؤلاء الداعمين هم محتجون ضده لكن بعد ذلك رأى الشعارات التي ترفعها مجموعة الداعمين له أمام الفندق".

وقالت :"لم ينقذ ذلك أردوغان من الاحتجاجات، فعلى حائط الفندق الذي يقيم به أردوغان، عرض المحتجون مشاهد كُتب عليها بالإنجليزية أن نظام أردوغان يحتجز 864 طفلًا في السجون التركية ، وكتبوا على صورة أخرى أن تركيا هي أكبر بلد تسجن الصحفيين والمسئول عن ذلك أردوغان الذي يقيم هنا".