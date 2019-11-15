معجم للمصطلحات الفارسية الأثرية في رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - (الخليج 365):

تعقد بمقر جامعة أسيوط، يوم السبت المقبل، مناقشة رسالة ماجستير للباحث، حسين حسن عبد اللطيف أبو عميرة؛ المعيد بكلية الآداب، بجامعة سوهاج عن موضوع "معجم للمصطلحات الفارسية الأثرية".

والرسالة تحت إشراف الدكتور محمد حمزة الحداد، أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية؛ وعميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور خالد محمد إبراهيم سلامة؛ أستاذ اللغة الفارسية وآدابها، ورئيس قسم اللغات الشرقية، بكلية الآداب بجامعة أسيوط، والدكتور يوسف عبد الفتاح فرج، أستاذ اللغة الفارسية وآدابها، ورئيس قسم علم اللغة العام والدراسات الشرقية والسامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، عضوًا في لجنة الإشراف وتفيدة محمد عبد الجواد أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآداب بجامعة طنطا، عضوًا.