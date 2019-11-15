90 دقيقة كافح خلالها 35 رجل إطفاء جحيم "مركب الحوامدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة تنسيقا مع شرطة المسطحات المائية في السيطرة على الحريق هائل نشب في مركب على ضفاف نهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، اليوم الجمعة.

جابه رجال الإطفاء النيران قرابة ساعة ونصف الساعة مدعومين بـ 7 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران، وإخمد الحريق دون إصابات.

ويجري رجال الدفاع المدني -حاليا- عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة ثانية وسط تواجد مكثف لرجال الشرطة.

Advertisements

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد عادل أبو سريع مأمور قسم الحوامدية، إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مركب بنهر النيل.

الحريق اندلع في مركب "نايل سكيب" تحت الإصلاح، وأنها متوقفة عن العمل منذ 8 أشهر لإجراء عملية الصيانة اللازمة.

المعاينة الأولية رجحت نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، وامتدت النيران إلى عدة طوابق بالمركب، وسط محاولات رجال الإطفاء لمحاصرتها والتقليل الخسائر التي قدرت بملايين الجنيهات.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب، وتمكن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق، ولم يسفر عن خسائر في الأرواح.