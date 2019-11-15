واشنطن تحث سول على دفع المزيد لدعم الوجود الأمريكي على أراضيها

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

ذكر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر اليوم الجمعة أن كوريا الجنوبية يجب أن تدفع المزيد لدعم وجود الجيش الأمريكي على أراضيها.

وفي حديثه جنبا إلى جنب مع نظيره الكوري الجنوبي، جيونج كيونج دو، دعا إسبر أيضا إلى إحياء اتفاق عسكري بين كوريا الجنوبية واليابان، عندما ينقضي أجله، وسط توترات بين حليفي الولايات المتحدة بشرق آسيا.

وقال إسبر "كوريا الجنوبية دولة غنية ويمكنها،بل يجب عليها ، أن تزيد حصتها من تكاليف الدفاع. من المهم أن ننهي الاتفاقية الخاصة بالإجراءات) مع زيادة المشاركة في تحمل العبء من جانب جمهورية كوريا قبل نهاية العام".

لكنه لم يذكر أي مبالغ بشكل دقيق،مشددا أيضا على التزام أمريكا بالدفاع عن كوريا الجنوبية، واصفا التحالف بينهما بـ"القوي والدائم ".

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تطالب واشنطن سول بدفع 5 مليار دولار سنويا. ولكن وفقا للاتفاقية الجارية، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام، وافقت كوريا على دفع 870 مليون دولار سنويا.

وكان إسبر قد وصل إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الخميس.

ويأتي اجتماع هذا العام قبل أسبوع واحد فقط من سريان قرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاقية الأمن العام بين كوريا الجنوبية واليابان في 23 نوفمبر.

واتخذت كوريا الجنوبية هذا القرار في أغسطس بعد أن فرضت اليابان قيود التصدير ضدها في ظل نزاع تاريخي بينهما حول ضحايا العمل القسري في زمن الحرب.

وطالبت واشنطن بتجديد الاتفاقية وقالت سول إنه يمكن إعادة النظر في القرار إذا غيرت اليابان مسارها أولا.