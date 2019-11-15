محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم أمر اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، اليوم الجمعة، بتشكيل حملة إشغالات موسعة برئاسة أحمد صلاح مدير إدارة التنظيم بالمجلس ومشاركة قسم الإشغالات وقسم التراخيص التجارية للمرور، للتفتيش على الأكشاك المخالفة لترخيص الإشغال والمغلقة وإزالتها وكذلك المحلات التجارية ومقاهي الانترنت والشقق التى تستغل تجاريا دون ترخيص. يأتي ذلك استجابة لشكاوى المواطنين بمدينة العريش من المنشآت والمحلات التجارية بدون تصريح أشغال داخل المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة لإزالة الإشغالات المخالفة بمدينة العريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.