أفريكسيم بنك يشيد بقرار المركزي بتأسيس شركة ضمان مخاطر التصدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إن تأسيس البنك المركزي المصري، شركة ضمان مخاطر التصدير سيعطي دفعة كبيرة لدور مصر كمحور مهم للتجارة بين البلدان الأفريقية.

وكان البنك المركزي أعلن أمس عن موافقته على تاسيس شركة ضمان مخاطر الصادرات برأسمال 600 مليون دولار.

وقال بنديكت أوراما، رئيس أفريكسيم بنك في بيان صادر اليوم الجمعة أن الشركة ستكون محركًا رئيسيًا في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية .

وأشاد بالإعلان عن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إنشاء شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات برأسمال قدره 600 مليون دولار.

وأكد اوراما أن الشركة ستتيح لمصر اتخاذ الاستفادة من العديد من الفرص الواعدة للتجارة بينها وبين البلدان الأفريقية الأخرى.

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وأوضح أن الشركة ستكون مكملا إلى حد كبير لخدمات أفريكسيم بنك التي تروج للتجارة بين مصر وأفريقيا من خلال خلق المزيد من السعة.

وأضاف بنديكت أن البنك قدم تسهيلات ائتمانية 7.5 مليار دولار لدعم التجارة بين مصر وأفريقيا وتمويل العقود في السنوات القليلة الماضية.

وقال رئيس أفريكسيم بنك إن مصرفه سيشارك في تغطية المخاطر بالتعاون مع شركة ضمان ائتمان الصادرات وسيقوم بتمويل المشروعات التي تغطيها الشركة عند الضرورة.

وكان أفريكسيم بنك شارك في إجراء دراسة بالتعاون مع البنك المركزي لتأسيس شركة ضمان مخاطر الصادرات.

وستقدم شركة ضمان مخاطر الصادرات دعما استراتيجيا للخدمات الصناعية والصناعية المصرية إلى بقية أفريقيا وكما تدعم الشركات المصرية من خلال مساعدتها في الفوز بعقد لمشاريع كبرى مع الحكومات الأفريقية، والتي تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار سنويا.