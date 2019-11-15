ننشر شروط تملك منزل و 10 أفدنة بالتقسيط في مجمعات التنمية بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، عن بيع مايزيد عن ١٤ ألف كراسة شروط في مشروع التجمعات التنموية بوسط سيناء.

وصرح الدكتور محمد عبد الفضيل، شوشة محافظ شمال سيناء، كراسات الشروط في منافذ مخصصة بمجالس المدن بالمحافظة، والأمر متاح حتى 12 ديسمبر المقبل مقابل مبلغ 50 جنيها للكراسة وتقديم الطلبات في نفس المنافذ إعتبارا من 15 ديسمبر وحتى 29 فبراير 2020.

وأوضح المحافظ أن عدد التجمعات التنموية يبلغ 18 تضم (سكني وزراعي) للتمليك لجميع الأسر المصرية من مختلف المحافظات.

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وأضاف أن كل تجمع مقسم إلى منازل وأراضي زراعية بواقع منزل على مساحة 175 مترًا مربعًا و10 أفدنة زراعية كاملة المرافق لكل فرد نظير سداد مقدم وعدد من الأقساط تتخللها فترات سماح طبقا لما هو وارد فى كراسة الشروط.

وقال المحافظ أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية فيما يتضمن أراضى زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

وكشف بيان المحافظة عن شروط التمليك بأن يكون سن المتقدم من 21 حتى 50 عاما، وألا يكون موظفا في الحكومة أو قطاع الأعمال والشركات لإتاحة الفرصة لمن لا يملك فرصة عمل، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن المساحات المطروحة تجرى قرعة علنية لاختيار المستوفين للشروط.

وأكد المحافظ أنه يتم تمليك التجمعات التنموية للراغبين على مستوى محافظات الجمهورية بهدف دعم تنمية سيناء ودمجها فى محافظات دلتا ووادى النيل.