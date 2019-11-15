الصحة: الأمطار سبب رئيسي لانتشار الذباب مؤخرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الذباب موجود في مصر على مدار العام، وينشط طبقاً لتغير المناخ؛ إذ ينتشر بكثافة عالية خلال فصل الخريف، كما أن الأمطار تعد سبباً رئيساً في زيادة نشاطها.

جاء ذلك في تقرير توضيح الشائعات الذي أصدره المركز الإعلامي اليوم الجمعة، ردًا على شائعات انتشار أسراب من الذباب الناقل للأمراض بالحدود المصرية الجنوبية.

وأشارت وزارة الصحة إلى وجود خطة مُسبقة من القطاع الوقائي يتم تنفيذها لمواجهة هذه الظاهرة في جميع المحافظات من خلال فرق مكافحة ناقلات الأمراض بالقطاع الوقائي.

Advertisements

وأكدت الوزارة، وجود قوافل وقائية مجهزة بأجهزة المكافحة (الرشاشات الظهرية ومواتير الرش ومبيدات الصحة العامة)، لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض بمختلف المحافظات خاصةً الحدودية، مُوضحةً أن الهدف من تنفيذ تلك القوافل هو مكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق الحشرات، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة، طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

​اقرأ أيضًا:

​الحكومة تصدر بيانًا عن "انتشار الذباب": لا ينقل الأمراض

الصحة تكشف أسباب انتشار الذباب هذه الأيام وأماكن توالده