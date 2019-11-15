النمسا: استمرار المشاورات بين حزبي الشعب والخضر لتشكيل الحكومة

واصل سباستيان كورتس رئيس الحكومة النمساوية المكلف اليوم مشاوراته مع شريكه فى الائتلاف الحكومي حزب الخضر لبحث ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من حزبي الشعب والخضر .
وأشارت مصادر حزبية اليوم الجمعة إلى أن الاجتماع اليوم شمل فريقي الخبراء من
وأضافت أن محادثات خاصة جمعت رئيس الحكومة المكلف وفيرنر كوجلر رئيس لحزب الخضر لمناقشة التعامل مع قضايا الأقليات في المجتمع وسبل تعزيز الاندماج.
وأشارت المصادر الى ان المباحثات تطرقت الى مكافحة قضايا الفساد وسبل تعزيز الحوار مع بقية الأحزاب خاصة الحزب الاشتراكي والذي احتل المرتبة الثانية فى الانتخابات البرلمانية المبكرة فى سبتمبر الماضي وسبل تطوير الأداء البرلماني.
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