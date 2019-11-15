باكستان: مصرع 20 شخصًا وإصابة 30 آخرين جراء الصواعق

لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون؛ جراء صواعق البرق التي ضربت عدة بلدات وقرى وسط أمطار غزيرة على منطقة (ثارباركار) الصحراوية جنوب باكستان. منطقة (ثارباركار) الصحراوية جنوب باكستان.

وأشارت صحيفة (ذا دون) الباكستانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إلى نفوق المئات من الماشية جراء صواعق البرق والحرائق التي نجمت عنها في المناطق المتضررة. إلى نفوق المئات من الماشية جراء صواعق البرق والحرائق التي نجمت عنها في المناطق المتضررة. وتضررت 3 مناطق على الأقل، من بينها "ثارباركار" و"ميربورخاس" و"سوكور" جراء الأمطار الغزيرة المستمرة.

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