جونسون يتعهد بعدم تمديد المرحلة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعدم تمديد المرحلة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل نهاية العام.

وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أريد أي تمديد. إذا نجحنا في الحصول على أغلبية فاعلة، فكل ما نحتاجه هو تسعة مقاعد أخرى ثم يمكننا قطعا أن نضمن" عدم السعي لتمديد المرحلة الانتقالية.

وتشهد بريطانيا في ديسمبر المقبل انتخابات تشريعية مبكرة دعا إليها جونسون في محاولة لحل مأزق بريكست بعد أن رفض النواب الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.

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