أنباء عن اختيار محمد الصفدي رئيسا للحكومة في لبنان

ذكرت تقارير صحفية في لبنان أن أحزابا كبيرة اتفقت على اختيار محمد الصفدي وزير المالية السابق رئيسا للحكومة الجديدة في لبنان.

ونقلت قناتا "إل.بي.سي.آي" و"إم تي في" اللبنانيتان أن الاتفاق جرى خلال اجتماع عقد بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري وممثلين كبارا عن أحزاب سياسية أخرى.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الأحزاب أو الصفدي كما لم تكشف القناتان عن مصادرهما.

واستقال الحريري من منصب رئيس الحكومة في 29 أكتوبر على وقع موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد الفساد وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين عامي 1975 و 1990.

ولا يزال الحريري يتولى مسؤولية تصريف الأعمال.

ومنذ الاستقالة، يعقد الحريري اجتماعات مغلقة مع فصائل وأحزاب سياسية لبنانية.

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وذكر موقع مستقبل "ويب الإخباري"، المقرب من الحريري، إن الأخير عقد اجتماعا مع ممثلين من أحزاب لبحث تزكية الصفدي لتشكيل الحكومة.

وذكرت قناة "إم تي في" أن الحكومة ستكون مزيجا من الساسة والتكنوقراط. وقال موقع "مستقبل ويب" إنه لم يتم البحث لا في شكل الحكومة ولا في مشاركة تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري فيها.

وقالت قناة "إل.بي.سي.آي" إن التيار الوطني الحر وافق أيضا على اختيار الصفدي.

ولم يرد أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء من الأحزاب أو من الصفدي.

ويبلغ الصفدي من العمر 75 عاما وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس الشمالية وعضو سابق في البرلمان. وسبق أن تولى منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.

وقبيل ذلك، شغل الصفدي منصب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة فؤاد السنيورة. وتولى المنصب مرة أخرى في الحكومة التي قادها الحريري والتي تولت المسؤولية في عام 2009.