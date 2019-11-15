كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدينة إيطالية تتعرض لأسوء فيضان منذ 50 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غمرت المياه مدينة البندقية الإيطالية اليوم الجمعة، بشكل كبير بعد أيام قليلة من تعرض المدينة الساحلية، لأسوأ فيضان منذ أكثر من 50 عاما، حيث تم غمر ساحة سان مارك المركزية وإغلاقها أمام السياح، بينما غزت المحلات التجارية والفنادق مرة أخرى بسبب المياه المتصاعدة، التي جلبت بؤسًا جديدًا إلى المدينة الهشة.

وقالت السلطات المحلية، إن المد العالي وصل إلى ذروته عند 154 سم (5.05 قدم)، أي أقل بقليل من التوقعات وأقل بكثير من مستوى 187 سم الذي تم الوصول إليه يوم الثلاثاء - وهو ثاني أعلى المد المسجل على الإطلاق في البندقية.

ولكن كان لا يزال يكفي لترك 70% من المدينة تحت الماء، مما يضعف أعصاب السكان المحليين الذين واجهوا عملية تنظيف أخرى واسعة النطاق.

وقال نافا نكارا أحد سكان مدينة البندقية، لقد كنا في هذه الحالة الطارئة منذ أيام، ولا يمكننا تحمل أي شيء آخر.

وأعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في البندقية أمس الخميس، حيث خصصت 20 مليون يورو (22 مليون دولار) لمعالجة الأضرار الفورية. وتوقع عمدة المدينة لويجي بروجنارو يوم الجمعة أن تكون التكاليف أعلى بكثير.

Advertisements

وأضاف، لقد تم تدمير البندقية في اليوم الآخر. موضحًا، نحن نتحدث عن ضرر بلغ مجموعه مليار يورو.

وقال أيضًا، هذه حالة طوارئ، لكننا نديرها، حيث انطلقت صفارات الإنذار عبر فينيسيا منذ ساعات الصباح الباكر، محذرة من ارتفاع المد والجزر الوشيك، وغمرت المياه القبو تحت كنيسة القديس مرقس بسرعة.

وبعد ارتفاع منسوب المياه يوم الجمعة، تنبأ المتنبئون بالمد والجزر ما يصل إلى 110-120 سم خلال عطلة نهاية الأسبوع. في الظروف العادية، وتعتبر المد والجزر التي يتراوح طولها بين 80 و90 سم عامة مرتفعة ولكن يمكن التحكم فيها.

ألقي العمدة باللوم على تغير المناخ في مياه الفيضانات المتزايدة باستمرار التي تعين على المدينة التعامل معها في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع متوسط مستوى سطح البحر بأكثر من 20 سم عما كان عليه قبل قرن من الزمان، ومن المقرر أن يرتفع كثيرًا بالإضافة إلى ذلك.

ووصلت مجموعات من المتطوعين والطلاب إلى وسط المدينة لمساعدة الشركات على التطهير، بينما ظلت المدارس مغلقة، حيث كانت معظم أيام الأسبوع.

ومن غير المتوقع أن يبدأ العمل في حاجز الفيضان المصمم لحماية البندقية من المد والجزر حتى نهاية عام 2021، حيث يعاني المشروع من نوع من المشاكل التي أصبحت تميز برامج البنية التحتية الإيطالية الكبرى، الفساد، وتجاوز التكاليف، والتأخير الطويل.