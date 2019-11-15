كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاعتداء على وزير عدل هونج كونج في لندن والشرطة البريطانية تحقق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها بدأت تحقيقًا في هجوم مزعوم على وزير العدل في هونج كونج، تيريزا تشينج في لندن.

ووفقًا للشرطة، لم تحدث أي اعتقالات حتى الآن فيما يتعلق بالحادث، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقالت الشرطة: "تم نقل امرأة إلى المستشفى من قبل خدمة إسعاف لندن التي تعرضت لإصابة في ذراعها. التحقيقات جارية لتحديد الظروف الكاملة".

استهدفت مجموعة من الغوغاء "تشينج"، التي وصلت إلى المملكة المتحدة لحضور حدث مكرس لتعزيز دور هونج كونج كمركز لحل النزاعات وعقد الصفقات، وهتفوا "قاتل" و "مخز" لها. اصطحبت المرأة في وقت لاحق بعيدًا عن الحشد.

أدانت الصين بشدة هذا الحادث ووصفته بأنه "هجوم مروع".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، شينج شوانج في رده على التطورات: "إذا لم يغير الجانب البريطاني ممارساته غير الصحيحة، واستمر في إضافة الوقود إلى النار، وزرع الفتنة والتحريض على الآخرين، واتخاذ رسوم مضادة زائفة، فإن ذلك سيؤدي إلى وقوع كارثة على نفسه".

وكانت بكين قد اتهمت المملكة المتحدة في وقت سابق بالتحريض على الاضطرابات في أعقاب حادثة تعرض فيها وزير العدل في هونغ كونغ لهجوم من جانب محتجين ملثمين في لندن.

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شهدت هونج كونج موجة من الاحتجاجات منذ يونيو، حيث دعا المتظاهرون في البداية إلى إلغاء التعديلات على التشريعات الحالية لتسليم المجرمين. لكن الاحتجاجات لم تختف حتى بعد التخلي عن القانون. تم اعتقال الآلاف من المحتجين وجرح مئات الأشخاص ، بمن فيهم المتظاهرون وضباط الشرطة.

وقام المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية بشل أجزاء من هونج كونج لليوم الرابع، يوم الخميس، مما أجبر المدارس على الإغلاق، وإغلاق الطرق السريعة، حيث قام الطلاب ببناء المتاريس وتخزين الأسلحة المؤقتة، مما مهد الساحة لمواجهات الحرم الجامعي.

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، التي تملكها صحيفة الشعب اليومية الحكومية وهي لسان حال الحزب الشيوعي،لفترة وجيزة، على "تويتر"، إنه من المتوقع أن تعلن حكومة هونج كونج عن حظر التجول في نهاية الأسبوع بعد أسوأ أعمال عنف منذ عقود في الحكم الصيني تشهدها المدينة.

وقد حذفت الصحيفة، المنشور بعد وقت قصير، وقال محررها، إن المعلومات "غير كافية" لدعمه.

تجمهر الآلاف من الطلاب داخل حرم جامعي عدة، محاطين بأكوام من الطعام والطوب وقنابل البنزين والسهام برؤوس ملفوفة في الكسوة والمجازر وغيرها من الأسلحة محلية الصنع.

وأوردت شبكة "ايه بي سي نيوز" الامريكية نقلا عن الشرطة إن المتظاهرين أطلقوا سهما على ضباط كانوا يقومون بدورية بالقرب من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، ثم ألقوا أواني الزهور من على ارتفاع عندما وصل ضباط آخرون.