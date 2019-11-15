“ديربي العرب”.. الوداد يعامل الرجاء “بالمثل” وأنباء عن الرفع من أسعار التذاكر

لجأ سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، إلى نهج سياسية “المعاملة بالمثل” بخصوص تذاكر مباراة “ديربي العرب” الذي سيجمعه بالغريم التقليدي الرجاء البيضاوي، عن إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقرر رئيس الوداد طبع 25 ألف تذكرة خاصة للأنصار الفريق الأحمر، بينما سيتم تخصيص 20 ألف تذكرة لأنصار الرجاء البيضاوي.

وبخصوص الأثمنة، فإن النادي الأحمر، يتجه إلى الرفع من سعرها عن ما كانت عليه في مباراة الذهاب، إذ من المرتقب أن تنطلق أسعار التذاكر من 100 درهم إلى 500 درهم.

جدير ذكره أن مباراة الذهاب بين الفريقين، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثه، ليؤجل الحسم للقاء العودة، الذي سيقام يوم السبت القادم 23 نونبر الجاري.